Дроздов рассказал о поздравлении от Путина

Российский ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов 20 июня отмечает 81-летие. Как рассказал профессор в беседе с НСН, в этот день его поздравил президент России.

«От Путина я поздравительное письмо получил. Он всех членов президиума Географического общества поздравляет», — поделился Дроздов.

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Дроздов также отметил, что в свой день рождения ему пришлось встать на защиту экологии. «Вижу, прямо у скамейки уронили урну, половина мусора высыпалась наружу: бутылки, пакеты, упаковки. Я все собрал обратно в мусорку, дома потом руки помыл. Пройти мимо и не поправить – это не хорошо», — уверен Дроздов, сейчас планирующий заняться общественными делами в сфере охраны окружающей среды.

Николай Дроздов с 1968 года принимал участие в съемках телепередачи «В мире животных», с 1977-го года стал ее автором и ведущим. Обладатель множества премий и наград, автор более 200 научных работ и статей, десятков книг и учебных пособий, участник экспедиций, консультант Генерального секретаря ООН по экологии.