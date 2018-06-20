Критики назвали лучшие фильмы первой половины 2018 года

Издание The Guardian составило топ-лист из 38 фильмов, которые вышли в 2018 году в британский прокат и которые кинообозреватели газеты считают достойными просмотра.

В список вошли супергеройские картины по комиксам «Черная пантера», «Фантастическая женщина», спортивная драма «Тоня против всех», мультфильм «Остров собак», драмы «Квадрат», «Леди Берд», «С любовью, Саймон», фильм ужасов «Тихое место», киносказка «Форма воды», криминальная драма «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури» и др.

Ранее журнал Time составил список лучших телесериалов, которые успели выйти за первые 5 месяцев 2018 года.