Заподозренные в убийстве рэпера XXXTentacion музыканты ответили на обвинения

Рэперы Soldier Kidd и Soldier Jojo ответили на подозрения фанатов 20-летнего коллеги по музыкальной сцене Джастина Онфроя (XXXTentacion) в его убийстве.

Молодого человека застрелили накануне в Майами, полиция описала подозреваемых как двоих темнокожих мужчин в масках. Поклонники убитого решили, что это могут быть молодые рэперы Soldier Kidd и Soldier Jojo, входящие в одну компанию и у себя в социальных сетях не стесняющиеся пропагандировать использование оружия в целях запугивания.

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Оба уже выступили в инстаграме, опровергнув подозрения. «Я здесь ни при чем, но буду держать спину прямо и оставаться на позитиве», — пообещал Soldier Kidd. «Мы всех уважаем, конечно, но, ребята, мы не имеем к этому отношения. Уважаю этого парня за то, каким он был, пусть покоится с миром», — добавил Soldier Jojo.

Спустя несколько часов после нападения на XXXTentacion в США был убит еще один начинающий рэпер — 21-летний Джимми Уопо.