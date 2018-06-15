Blink-182 изменили расписание концертов из-за болезни участника
Группа Blink-182 перенесет предстоящие концерты в Лас-Вегасе из-за болезни барабанщика Трэвиса Баркера, сообщает Page Six.
В заявлении группы говорится, что музыкант страдает от тромбов в обеих руках и не может выступать до получения разрешения от врачей.
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«Игра на барабанах — это моя жизнь, и меня убивает то, что я не могу выступать для вас на этих выходных. Я надеюсь вернуться, как только смогу», — приводит издание слова Баркера.
Ранее сообщалось, что певица Селин Дион отменила серию концертов в Лас-Вегасе из-за проблем со здоровьем. В последнее время певица страдала от проблем со средним ухом.