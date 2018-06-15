Картина уличного художника Бэнкси похищена с выставки

Полиция Торонто заявила о краже картины художника-граффитиста Бэнкси за несколько часов до начала выставки The Art of Banksy, сообщает Newsweek.

Злоумышленник украл картину еще утром 10 июня, его запечатлели камеры видеонаблюдения. Вор унес работу Trolley Hunters («Охотники за тележками»), оцениваемый в $26 тыс.

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Украденное произведение было создано в 2007 году, оно изображает троих охотников, подкрадывающихся к тележкам в поле.

The Art of Banksy в Канаде — самая большая выставка работ Бэнкси. Отмечается, что экспозиция из более чем 80 работ не была одобрена самим стритарт-мастером.

Ранее сообщалось, что первую московскую выставку уличного художника Бэнкси застраховали на £10 млн.