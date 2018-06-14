Шахназаров: переоценить влияние Говорухина на страну очень сложно

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Глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров отреагировал на смерть режиссера, главы думского комитета по культуре Станислава Говорухина

Шахназаров назвал кончину режиссера огромной утратой для культуры, страны и себя лично. «Нас связывали очень теплые, дружеские отношения. Это потеря не только огромного мастера кинематографа, он еще и выдающийся политический деятель последних лет. Говорухин оказывал влияние на формирование нашего общества, переоценить его очень сложно», — поделился Шахназаров.

По словам Шахназарова, Говорухина отличали глубокая порядочность, истинный патриотизм и любовь к родине.

«Его земной путь закончился, но его наследие останется вместе с нами, его фильмы будут смотреть еще миллионы зрителей», — заключил Шахназаров.

О смерти 82-летнего Станислава Говорухина, режиссера фильмов «Ворошиловский стрелок», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века» и др., стало известно утром 14 июня.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой также выразил

соболезнования родным и близким Станислава Говорухина.