Шахназаров: переоценить влияние Говорухина на страну очень сложно
Глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров отреагировал на смерть режиссера, главы думского комитета по культуре Станислава Говорухина
Шахназаров назвал кончину режиссера огромной утратой для культуры, страны и себя лично. «Нас связывали очень теплые, дружеские отношения. Это потеря не только огромного мастера кинематографа, он еще и выдающийся политический деятель последних лет. Говорухин оказывал влияние на формирование нашего общества, переоценить его очень сложно», — поделился Шахназаров.
По словам Шахназарова, Говорухина отличали глубокая порядочность, истинный патриотизм и любовь к родине.
«Его земной путь закончился, но его наследие останется вместе с нами, его фильмы будут смотреть еще миллионы зрителей», — заключил Шахназаров.
О смерти 82-летнего Станислава Говорухина, режиссера фильмов «Ворошиловский стрелок», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века» и др., стало известно утром 14 июня.
Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой также выразил
соболезнования родным и близким Станислава Говорухина.