Прокуроры начали рассматривать дело против Сталлоне об изнасиловании

Прокуроры начали рассматривать дело о сексуальном насилии, фигурантом которого является актер Сильвестр Сталлоне. Об этом сообщили в офисе окружного прокурора Лос-Анджелеса, передает Reuters.

В сообщении говорится, что рассмотрением занялась специальная группа, расследующая сексуальные преступления. Отмечается, что дело поступило от полиции города Санта-Моника, штат Калифорния.

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В декабре прошлого года стало известно, что женщина обратилась в полицию Санта-Моники и рассказала о сексуальном насилии со стороны актера. По ее словам, инцидент произошел еще в 1990-м году.

Адвокат актера заявил, что Сталлоне категорически отвергает обвинения.