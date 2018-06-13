Неизвестный заявил об угрозе взрыва в здании «Театра.doc»

Полиция проверяет здание «Театра.doc» из-за угрозы взрыва, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный совершил звонок в полицию и сообщил об угрозе взрыва в театре, расположенном по адресу: Малый Казенный пер., д. 12, стр. 2. Полицейские проверяют поступившую информацию, к зданию следуют кинологи», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России эвакуировали из-за звонка с угрозой взрыва. Также ранее сообщалось, что из здания института хирургии имени Вишневского эвакуировали 100 человек.