Супруга Говорухина: он ни с кем разговаривать не хочет

Супруга 82-летнего режиссера и депутата Госдумы Станислава Говорухина Галина Борисовна рассказала, как сейчас себя чувствует ее муж.

В беседе с kp.ru она посетовала, что родственники из других регионов стали срочно собираться в Москву после ошибочных сообщений в СМИ о его смерти.

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По словам супруги, Говорухин чувствует себя прекрасно, и аппетит у него хороший. «Он все знает. Что его любят, ценят. Но ни с кем разговаривать не хочет», — пресекла попытку поговорить с режиссером она. «Мне жалко просто друзей, близких и родственников. Его сестре 86 лет. Она чуть не сошла с ума в Казани», — поделилась Галина Борисовна.

Ранее сообщалось, что режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин проходит лечение в санатории «Барвиха».