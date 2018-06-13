Новая часть «Мстителей» заработала более $2 млрд в прокате

Фильм «Мстители: Война бесконечности» за 46 дней проката собрал в мировом прокате более $2 млрд, сообщает Collider.

Таким образом, третья часть «Мстителей» по комиксам Marvel стала четвертым фильмом, который преодолел этот рубеж бокс-офиса.

Если фильм обгонит в прокате картину «Звездные войны: Пробуждение силы», которая может похвастать сборами в $2,068 млрд, она выйдет на третье место в списке самых кассовых картин за всю историю кинематографа.

Первое и второе место сейчас занимают «Аватар» с $2,78 млрд и «Титаник» с $2,18 млрд.