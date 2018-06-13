Медведев поздравил Маковецкого с днем рождения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил актера театра и кино Сергея Маковецкого с 60-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте правительства.

В своем обращении Медведев называет Маковецкого замечательным актером, незаурядным и творческим человеком.

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«Вы покорили сердца миллионов людей в нашей стране. Вам удается воплощать в жизнь самые разные, даже очень сложные психологические характеры и образы», — написал Медведев, особо отметив такие роли народного артиста России, как Швабрин из «Русского бунта», Фима из «Ликвидации», Черненко из «72 метров», отец Александр из фильма «Поп».

«У вас немало наград, но самая главная из них – это любовь зрителей, которые высоко ценят ваши работы», — заключил Дмитрий Медведев.