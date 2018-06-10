В США умер Джексон Оделл

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В США в возрасте 20 лет скончался американский актер и музыкант Джексон Оделл, говорится в заявлении его семьи, которое опубликовано в твиттере.

«Семья Оделл потеряла нашего любимого сына и брата, Джексона Оделла, в пятницу [8 июня]. Он всегда будет для нас путеводным светом, мы запомним его любящую и талантливую душу», — говорится в сообщении семьи.

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Также в сообщении говорится, что семья в дальнейшем не будет выступать с публичными заявлениями.

В издании TMZ сообщили, что следов насильственного проникновения в его дом нет. В данный момент причины смерти актера и музыканта устанавливаются.

Оделл родился 2 июля 1997 года в штате Колорадо. Свою актерскую карьеру он начал в 12 лет. Он снимался в сериалах «АйКарли», «Замедленное развитие» и «Американская семейка». Также Оделл сочинял музыку и выступал в качестве певца. Одной из его последних работ стал саундтрек к фильму «Навсегда моя девушка».