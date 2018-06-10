Медведев назвал Урсуляка «человеком творческой энергии»

Глава правительства России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем российского актера, режиссера и сценариста Сергея Урсуляка. Текст поздравительной телеграммы размещен на сайте ведомства.

Отмечается, что Урсуляку исполняется 60 лет. Медведев назвал его «человеком большого таланта и творческой энергии».

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«Вы как-то сказали, что крайне важно, чтобы люди испытывали острую эмоцию при просмотре фильма, чтобы было по-настоящему жалко, по-настоящему смешно, по-настоящему больно. У Вас это блестяще получается», — заявил Медведев.

Он добавил, что фильмы Урсуляка вызывают у зрителей сильные эмоции.

Ранее Медведев поздравил россиян с Пушкинским днем – Днем русского языка, который отмечается ежегодно в день рождения писателя и поэта Александра Пушкина.