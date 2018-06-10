Додон присвоил Киркорову звание Народного артиста Молдавии

Молдавский президент Игорь Додон присвоил российскому певцу Филиппу Киркорову звание Народного артиста страны. Об этом говорится в заявлении на странице президента в фейсбуке.

Отмечается, что церемония награждения состоялась 10 июня. Киркоров находится в стране по приглашению Додона для участия в Фестивале клубники и меда, проходящем в селе Садова.

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«В знак высокого признания особых заслуг в развитии и популяризации музыкального искусства, за существенный вклад в укрепление молдо-российских культурных связей я присвоил почетное звание «Народный артист»… Филиппу Киркорову», — говорится в сообщении.

Ранее российский президент Владимир Путин присвоил звание народного артиста России ряду деятелей культуры.