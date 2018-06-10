В возрасте 68 лет умер Дэнни Кируон

В Лондоне на 69 году жизни скончался бывший гитарист британо-американской группы Fleetwood Mac Дэнни Кируон. Об этом коллектив написал на своей странице в фейсбуке.

Как отмечается, музыкант умер 8 июня.

«Дэнни дал нашей группе огромную силу в ранние годы. Его любовь к блюзу привела его в 1968 году в Fleetwood Mac, где он нашел свою музыкальную обитель на долгое время», — говорится в заявлении.

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Также уточняется, что Кируон принимал участие в записи таких альбомов, как «Then Play On», «Blues Jam at Chess» и «Kiln House».

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