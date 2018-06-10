Netflix решил снять сериал о российской аферистке

Американская компания Netflix решила снять сериал про мошенницу из России. Об этом сообщается на официальной странице организации в твиттере.

Как отмечается, сценарий напишет продюсер Шонда Раймс, создавшая сериалы «Анатомия страсти», «Скандал» и «Частная практика».

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«Shondaland & Netflix приобрели права на статью, в которой подробно рассказывается о том, как Анна Дельви обманула людей на сотни тысяч долларов, выдавая себя за немецкую наследницу», — говорится в посте.

В сообщении речь идет о статье, рассказывающей историю 27-летней Анны Делви. В 16 летнем возрасте девушка вместе с семьей перебралась из России в Европу. Она представлялась наследницей обеспеченной семьи из Германии, вела светскую жизнь и собиралась отрыть центр современного искусства в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что компания Netflix на торгах в четверг, 24 мая, обогнала Disney и стала самой дорогой компанией, которая занимается потоковым онлайн-вещание.