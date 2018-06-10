Гоша Куценко попал в базу данных «Миротворца»

Российский актер Гоша Куценко попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за «проникновения» на территорию Крыма, сообщает РИА «Новости».

По мнению авторов базы данных, Куценко организовал «нарушение государственной границы Украины для проникновения в Крым группы иностранных граждан», а также участвовал в «российской пропаганде».

Реклама

Ранее сообщалось, что в базу данных «Миротворца» попала экс-солистка группы t.A.T.u. Елена Катина. Также ранее сообщалось, что певицу Светлану Сурганову не впустили на Украину и запретили въезд на три года.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.