Петренко: развал страны разрушил мечты о воинской службе

Актер театра и кино Игорь Петренко в интервью телеканалу «МИР» признался, что мечтал о военной карьере.

В новом фильме «Решение о ликвидации» Петренко играет агента ФСБ, занятого в спецоперации по уничтожению опасного террориста. В основу сюжета легла реальная спецоперация по ликвидации чеченского сепаратиста Шамиля Басаева. Форму силовика в кино Петренко примеряет не впервые, и это не простое совпадение.

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В беседе с журналистом актер признался, что в юном возрасте планировал посвятить себя воинской службе, однако планам помешал распад СССР.

С развалом страны разрушились все планы и мечты, жизнь стала крутить совершенно по-другому. Но я благодарен своей творческой судьбе за то, что мне доводится довольно часто соприкасаться с настоящими героями, с людьми совершенно другого качества», — поделился Игорь Петренко.

Премьера фильма Александра Аравина «Решение о ликвидации» состоялась в России 7 июня.