Умер Алан О'Нилл

Ирландский актер Алан О'Нилл скончался в возрасте 47 лет, передает TMZ.

Источники портала в правоохранительных органах сообщили, что тело актера обнаружила его девушка на полу их квартиры. По предварительным данным, он умер естественной смертью. Отмечается, что у актера были проблемы с сердцем, он был заядлым курильщиком. Кроме того, у О'Нилла были проблемы с алкоголем и наркотиками.

Актерская карьера Алана О'Нилла началась в 90-х годах. Он наиболее известен по роли Хью в сериале «Сыны анархии» и роли Кита Макграта в «Fair City». Также он снимался в популярном британском телешоу «Инспектор Джордж Джентли». Отмечается, что О'Нилл должен был сыграть в одном из новых фильмов ужасов.