Вышел первый трейлер мультфильма о темнокожем Человеке-пауке

Студия Sony опубликовала первый трейлер рисованного супергеройского боевика «Человек-паук: Через вселенные».

В основу сюжета анимационной картины легли комиксы о персонаже Marvel Comics Майлзе Моралесе — школьнике-афроамериканце, которого Человек-паук Питер Паркер обучает способного подростка всему, что знает сам. Моралес должен стать следующим Человеком-пауком и принять от Паркера миссию по спасению Нью-Йорка и мира от суперсильных злодеев.

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Как обещают создатели картины, «Человек-паук: Через вселенные» покажет зрителю «бесконечные возможности спайдер-мира, где маску могут носить многие».

Премьера мультфильма в России состоится 20 декабря.