Поклонская ответила на предложение актера Ефремова отдать Украине Крымский мост
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала предложение артиста Михаила Ефремова отдать Крымский мост Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, в Крыму смотрят на подобные предложения как на глупую, пустую трескотню человека, далекого от понимания смысла слов порядочности, чести и Родины.
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Она также добавила, что Ефремову точно не стоит «заниматься политикой и думать о судьбе около 3 миллионов человек, проживающих в Крыму и Севастополе, отстоявших свою Родину и память предков».
Ранее зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек объяснил предложение артиста Михаила Ефремова отдать Крымский мост Украине его актерской профессией.