Поклонская ответила на предложение актера Ефремова отдать Украине Крымский мост

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала предложение артиста Михаила Ефремова отдать Крымский мост Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в Крыму смотрят на подобные предложения как на глупую, пустую трескотню человека, далекого от понимания смысла слов порядочности, чести и Родины.

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Она также добавила, что Ефремову точно не стоит «заниматься политикой и думать о судьбе около 3 миллионов человек, проживающих в Крыму и Севастополе, отстоявших свою Родину и память предков».

Ранее зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек объяснил предложение артиста Михаила Ефремова отдать Крымский мост Украине его актерской профессией.