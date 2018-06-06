Джокер в исполнении Джареда Лето получит сольный фильм

Студия Warner Bros. снимет фильм о приключения суперзлодея комиксов DC — Джокера, сообщает Variety со ссылкой на собственный источник.

Всего в разработке находятся два сольных фильма о Джокере, и по крайней мере в одном из них к роли суперзлодея вернется Джаред Лето, сыгравший его в фильме 2016 года «Отряд самоубийц».

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Лето не только появится на экране, но и выступит исполнительным продюсером картины. Во второй ленте о Джокере, предположительно, снимется Хоакин Феникс.

Студия Warner Bros. в дальнейшем планирует выпустить еще несколько фильмов по вселенной DC, не обязательно связанных друг с другом сюжетными линиями и сквозными актерами.

Ранее сообщалось, что «Зенит» пригласил Джареда Лето на матч чемпионата России по футболу.