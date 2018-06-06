Севастопольский депутат одобрил желание Ефремова помириться с Украиной

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отреагировал на недавнее заявление актера Михаила Ефремова о том, что якобы нужно передать Крымский мост Киеву для взимания платы за проезд и бесплатно поставлять Украине газ. Актер полагает, что это поможет восстановить хорошие политические отношения с Украиной.

В беседе с издание RT Белик отметил, что восстановление нормальных отношений с Украиной — действительно одна из важнейших задач для России, тем не менее, помириться не так просто.

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«Но только опыт украино-российских отношений до 2014 года показывает: сколько Киев ни корми, он все равно в Европу смотрит», — констатировал Белик, добавив, что отношения с Украиной могут измениться только при полной перезагрузке власти в Киеве.

Отдать Крымский мост Киеву Михаил Ефремов предложил ранее в интервью для YouTube-канала Юрия Дудя.