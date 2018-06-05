Харуки Мураками будет вести авторскую радиопередачу

Писатель Харуки Мураками попробует себя в роли ведущего на токийской радиостанции Tokyo FM, сообщают японские СМИ.

В авторской радиопередаче Murakami Radio — Run and Songs («Радио Мураками: бег и песни»), которая начнет выходить 5 августа, Мураками будет рассказывать о своей любимой музыке, особенно той, которую ставит во время пробежек, познакомит слушателей со своей коллекцией редких записей.

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«Я сконцентрируюсь на музыке, которая редко звучит в других радиопередачах, которую приятно слушать», — делится меломан Мураками. По его словам, он всегда чувствовал себя обязанным поделиться с миром той музыкой, которой обычно наслаждается в одиночестве.

Харуки Мураками — автор книг «Норвежский лес», «Хроники заводной птицы», «Кафка на пляже». Неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе.