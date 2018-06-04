Валерий Леонтьев отменил концерт в Туле из-за плохого самочувствия

Певец Валерий Леонтьев прокомментировал сообщения о своей госпитализации и рассказал, что отменил концерт в Туле из-за высокого давления. Об этом он написал в инстаграме.

Ранее СМИ сообщали, что артист отменил концерт после того, как нему прибыла «скорая». Позднее его пресс-секретарь Татьяна Федоткина опровергла эту информацию и отметила, что концерт перенесен из-за того, что у Валерия Леонтьева повысилось давление, сообщает РЕН ТВ.

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«Дорогие друзья мои! Не переживайте, сегодняшняя отмена концерта в Туле — разовый случай. Давление, действительно, было высоким и медики настояли на отмене. Все мы — люди, и я — не исключение, случается и так», — написал Леонтьев.

Концерт артиста должен был пройти в Городском концертном зале Тулы.