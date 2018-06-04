Экс-солистка t.A.T.u попала в базу «Миротворца»

Бывшая солистка российской поп-группы t.A.T.u Елена Катина попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» после посещения территории Донбасса, сообщает РИА «Новости».

По мнению авторов «черного списка», Катина сознательно нарушила государственную границу Украины «с целью проникновения на оккупированную территорию Украины в Донбассе», а также «участвовала в пропагандистских мероприятиях».

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Сайт «Миротворец» публикует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых считает врагами Украины, в их числе немало российских деятелей культуры.

Ранее Иосиф Кобзон отреагировал на решение властей Украины заблокировать его активы, отказать ему в визе и лишить наград — он назвал страну, пошедшую на такой шаг, «мракобесной».