Мединский: министерство культуры не занимается цензурой

Министр культуры России Владимир Мединский на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве заявил, что министерство культуры не занимается и не планирует заниматься цензурой, передает РИА «Новости».

«Цензурой мы не занимаемся и не планируем заниматься. Цензура у нас запрещена конституцией. Но вопрос в другом, какие авторы получают государственную поддержку. Я всегда говорю о том, что заниматься «культурным мазохизмом», то есть оказывать государственную поддержку тем идеям, тем авторам и тем проектам, которые работают против нашей страны, мы не будем», — сказал он.

Мединский отметил, что Минкультуры будет продолжать тот же курс, который был выбран ведомством — курс на поддержку и развитие всех форм культуры, которые обогащают и делают человека лучше.