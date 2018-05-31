Путин поприветствовал участников «Детской новой волны»

Президент России Владимир Путин направил приветственное письмо участникам, организаторам и гостям Международного конкурса молодых исполнителей «Детская новая волна 2018».

Путин отметил сильную творческую команду «Детской новой волны 2018» и подчеркнул, что благодаря профессионалам и юным исполнителям из России и других стран проект стал востребованным и перспективным. «А главное, он подарил ребятам прекрасную возможность проявить свой талант, сделать шаг к вершинам музыкального Олимпа», — написал президент.

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Он также выразил уверенность, что нынешний конкурс порадует гостей и профессиональное жюри насыщенной программой и интересными выступлениями молодых артистов.

Международный конкурс молодых исполнителей «Детская новая волна-2018» открывается 31 мая в Крыму в детском лагере «Артек».