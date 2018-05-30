Источник: рэпер Face доставлен в полицию после драки

По словам источника в правоохранительных органах, российский рэп-исполнитель Face был доставлен в отдел полиции вместе со своим знакомым после произошедшего между ними конфликта в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он доставлен со своим знакомым в отдел полиции. Между ними в офисе произошла драка», — сказал источник.

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В полиции не стали называть участников инцидента.

«Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства конфликта, произошедшего около 18.00 в офисном помещении на ул. Большая Садовая, 2/4 между 21-летним молодым человеком и его знакомым. Участники конфликта доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — заявили представители управления МВД по Москве.

Сообщается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.