Матвиенко высказалась об ужесточении ответственности за вандализм
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что ужесточение ответственности за вандализм не будет иметь нужных последствий.
По ее мнению, такие преступления совершаются психически больными людьми или пьяными людьми — как это было в случае с Игорем Подпориным, который накануне, употребив алкогольный напиток в ресторане при Третьяковской галерее, разбил стекло картины Ильи Репина »Иван Грозный и сын его Иван» металлической стойкой.
«Здесь надо посмотреть на обеспечение безопасности. Почему в наших музеях торгуют водкой и коньяком… На каком основании в музеях, очагах культуры, можно распивать спиртные напитки?» — цитирует Матвиенко РИА «Новости».
Спикер отметила, что не считает необходимым на данном этапе ужесточать законодательство с точки зрения повышения ответственности за вандализм в отношении предметов культуры.
«Но надо спросить с тех, кто отвечает за безопасность, почему она не была обеспечена на должном уровне, почему не было антивандальной защиты, почему стоят металлические стойки как предмет орудия для неадекватных людей», — добавила она, назвав нападение на картину «очень тяжелым, ужасным» происшествием.
Ранее сообщалось, что Совфед хочет запретить продажу алкоголя в учреждениях культуры.