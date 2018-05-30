Человек-муравей станет другом ежа Соника

Актер Пол Радд сыграет в экранизации видеоигры о еже Сонике от студии Paramount Pictures, сообщает портал MovieWeb.

Звезда супергеройского фильма «Человек-муравей» Пол Радд начнет съемки в проекте уже этим летом, а увидеть фильм на большом экране можно будет в следующем году.

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Сюжет будущего фильма пока засекречен, однако известно, что Радд предстанет перед камерой в образе полицейского Тома — друга сверхскоростного синего ежа Соника, и будет помогать Сонику противостоять злому Доктору Роботнику.

Paramount планирует потратить на производство картины $90 млн и не исключает, что если фильм «Еж Соник» будет удачным, его будет ожидать продолжение.

Ближайшим в российском прокате фильмом с Полом Раддом в главной роли будет «Человек-муравей и Оса» — его премьера состоится 5 июля.