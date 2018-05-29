Суд арестовал повредившего картину в Третьяковской галерее Подпорина

Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест мужчины, испортившего картину «Иван грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее, пишет РИА «Новости».

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Игоря Подпорина меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 июля 2018 года», — объявил судья Алексей Кавешников.

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Полиция просила суд о заключении Игоря Подпорина в СИЗО, прокуратура ходатайство МВД поддержала. Прокуратура обосновала свое решение тем, что действия Подпорина вызвали широкий общественный резонанс и народный протест.

Защита Подпорина просила избрать в отношении него более мягкую меру пресечения — домашний арест.

Игорь Подпорин 25 мая нанес по застекленному полотну «Иван Грозный и сын его Иван» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст оказался прорван в трех местах, повреждена рама. Картина находится на реставрации. Свои действия он объяснил неприязнью к картине и отсутствием семьи.