После признаний в любви к русским девушкам Деппа забросали нижним бельем

На пресс-конференции перед концертом своей группы Hollywood Vampires в Москве актер Джонни Депп сказал, что питает симпатии к девушкам славянского типа, а в глазах русских женщин видит тысячелетнюю культуру.

На последовавшем выступлении россиянки ответили Деппу взаимностью и буквально забросали выступающего артиста бюстгальтерами.

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Лифчики Депп привязывал к гитаре и микрофонной стойке, нисколько не смущаясь таким приемом.

Случившееся записали на видео и опубликовали в инстаграмах многочисленные посетители концерта.

В Москве Джонни также побывал в музее, посвященном Владимиру Маяковскому. Впереди у Деппа и Hollywood Vampires концерт в Санкт-Петербурге.