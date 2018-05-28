В Третьяковской галерее объяснили отсутствие антивандального стекла на пострадавшей картине

Гндиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова объяснила, почему антивандальное стекло было невозможно вмонтировать в раму картины Ильи Репина »Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», пострадавшей от рук мужчины 25 мая.

Картина была защищена не антивандальным, а немецким антибликовым стеклом, которое не предполагает наклеивание дополнительных защитных пленок.

Реклама

Помимо этого, рассказала Трегулова, антивандальное стекло очень тяжелое и его невозможно вмонтировать в раму. «Стоимость такого стекла — десятки, если не сотни тысяч евро. Мы можем обеспечить приобретение такого стекла, только опираясь на помощь партнеров», — цитирует Трегулову РИА «Новости».

Известно, что вандал столбиком ограждения разбил стекло картины Репина и повредил полотно и раму, объяснив свой поступок алкогольным опьянением и, на его взгляд, недостоверным отображением исторических событий на картине. Сейчас произведение искусства находится на реставрации, а против мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее в Третьяковской галерее заявили, что потребуют убрать алкоголь из ресторана при музее после инцидента с картиной Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».