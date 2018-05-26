Чулпан Хаматова сыграет главную роль в фильме про Елизавету Глинку

Режиссер Оксана Карас планирует снять фильм «Доктор Лиза» про погибшую в авиакатастрофе главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, передает РИА «Новости».

Роль Глинки сыграет Чулпан Хаматова.

«Чулпан Хаматова дала свое согласие. Помимо внешнего сходства она была лично знакома с Глинкой», — пояснила Карас.

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По словам режиссера, картина рассказывает о том, как доктор Лиза помогает больной девочке.

«Наша задача — не просто рассказать увлекательную историю, а напомнить, что мы все равны перед страданиями, и однажды каждому из нас может понадобиться помощь», — рассказала Карас в Минкультуры на защите проектов в области игрового кино, претендующих на получение государственных субсидий.

Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию.