Успенский не знал о своем многомиллионном гонораре за «Простоквашино»

Писатель Эдуард Успенский не знал о размере авторских отчислений студии «Союзмультфильм» ему как создателю «Простоквашина», передает НСН.

Ранее предправления студии Юлия Слащева рассказала, что около 6 млн руб. писателю уже выплачены и 3 млн руб. будут выплачены в следующем году. Также она сообщила, что студия предлагала выкупить у писателя десять историй про «Простоквашино», написанных после последней экранизации, за 5 млн руб.

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Однако Эдуард Успенский утверждает, что узнал о гонорарах только от журналистов. «Все знают, кроме меня. Мне это неизвестно. Ко мне никто не подходил, не обращался. Спасибо, что сказали», — поделился он.

Ранее «Союзмультфильм» рассказал, когда выйдет третья серия перезапущенного мультсериала «Простоквашино», созданного на основе произведений Эдуарда Успенского. Сам Успенский не одобряет новые эпизоды «Простоквашина».