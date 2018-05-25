Эдуарду Успенскому выплатят 9 млн рублей за «Простоквашино»

Авторские отчисления писателю Эдуарду Успенскому за серию мультфильмов «Простоквашино» составили 9 млн руб., пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя правления студии «Союзмультфильм» Юлиану Слащеву.

Писателю предложили официально зафиксировать авторские отчисления, которые он будет получать как от старого, советского, так и от нового «Простоквашина», в том числе от рекламного контракта с одним из производителей продуктов питания.

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«Пять-семь миллионов мы уже выплатили, еще три миллиона мы выплатим в следующем году», — пояснила Слащева.

Также Успенскому предложили пять миллионов за выкуп десяти коротких историй про «Простоквашино», написанных им уже после последней экранизации. Слащева отмечает, что эта сумма выкупа превышает цену, которую студия обычно платит сценаристам.

Ранее Эдуард Успенский высказывал свое недовольство перезапуском «Простоквашина» и планировал обратиться в прокуратуру.