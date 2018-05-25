Губернатор Калининградской области: наша миссия — нести культурный образ России в мир

Филиал Большого театра может разместиться в будущем культурном центре на острове Октябрьский в Калининграде, пишет РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

О соответствующем поручении президента Алиханов рассказал на Петербургском международном экономическом форуме. По словам Алиханова, филиал будет нести, помимо основной, образовательную и музейную миссию.

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«Мы надеемся, что филиалы Русского музея, Эрмитажа, Третьяковки, которые мы тоже планируем у себя создать, что это придаст новое измерение, в том числе тому росту туристического потока, который есть в нашем регионе», — поделился Алиханов.

«Калининград, как мне кажется, место уникальное, и не стоит забывать о такой нашей «миссии» — нести культурный образ России в мир», — добавил губернатор, выразив надежду, что гости филиала будут забывать о любых геополитически разногласиях.