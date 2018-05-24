Звезда «Евровидения» выступит на открытии ПМЭФ

Певица Полина Гагарина, занявшая в 2015 году второе место в европейском песенном конкурсе «Евровидение» выступит на открытии Петербургского международного экономического форума, которое состоится 24 мая, сообщили представители Росконгресса, передает РИА «Новости».

«Полина Гагарина выступит на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума, которое пройдет сегодня в 13.00», — сказали в Росконгрессе.

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Представители Росконгресса также отметили, что пленарное заседание форума ожидается 25 мая. По их словам, его регламент планируется оставить без изменений по сравнению с 2017 годом.

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