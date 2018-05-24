Оззи Осборн назвал свой главный страх

Британский рок-вокалист Оззи Осборн признался, что больше всего на свете боится своей жены Шэрон, передает РИА «Новости».

«Моей жены, и я говорю это со всем возможным уважением», — ответил Осборн на соответствующий вопрос.

Он также рассказал, что планирует продолжить концертную деятельность после того, как завершится его прощальное мировое турне.

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«Хочу подчеркнуть, я не ухожу на пенсию. Я решил притормозить и проводить больше времени со своей семьей. Я по-прежнему буду работать над своей музыкой и играть концерты время от времени, но продолжительных мировых турне не будет», — заявил он.

Осборн также сказал, что до сих пор продолжает по-прежнему волноваться перед каждым своим выступлением и нервничает, когда выходит к фанатам. Он также рассказал, что для списка песен, которые собирается спеть на концерте, он отбирает как новые, так и старые, чтобы не заскучали и фанаты, и он сам. Он также назвал большой честью посещение российских достопримечательностей, так как является большим фанатом истории.

В ноябре сообщалось, что Оззи Осборн выступит с прощальными концертами в России.