Бэй снимет Рейнольдса в самом дорогом фильме в истории онлайн-кинотеатров

Режиссер Майкл Бэй снимет Райана Рейнольдса в новом проекте стримингового сервиса Netflix, сообщает Variety.

Фильм под рабочим названием Six Underground станет самым дорогим проектом в истории онлайн-кинотеатров: на него планируется потратить $125 млн. До этого самым дорогим проектом Netflix был «Ирландец» Мартина Скорсезе, который обошелся в $106 млн и будет доступен подписчикам сервиса в следующем году.

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Сюжет новой картины пока неизвестен. Также неизвестно, появится ли лента в кинопрокате или ее посмотрят только зрители онлайн-кинотеатров.

17 мая в российский прокат вышла картина «Дэдпул-2» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. В интервью «Газете.Ru» актер признавался, что работа над фильмом полностью поглотила его.