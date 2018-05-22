Маск уговорил Граймс сократить имя до одной буквы

Певица Граймс решила официально сменить свое паспортное имя, сообщает NME.

Девушка, чье настоящее имя Клер, изменит его на «c» («си») — в честь обозначения скорости света.

По словам Граймс, она всегда хотела сократить свое имя до одной буквы и «так будет лучше». Похоже, не последнюю роль в ее решении сыграл новый партнер — основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск.

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«Именно он указал на то, что мой рабочий псевдоним © очень крутой и ничего мне придумывать не надо», — ответила певица в Twitter на вопрос о влиянии на свой выбор всемирно известного изобретателя. Ее музыкальный проект будет по-прежнему называться Grimes.

Ранее в этом месяце Илон Маск и Граймс впервые появились в свете вместе: они посетили бал Института костюма Met Gala.