Киркоров подарил Галкину салфетки с «Евровидения»

Вернувшийся с международного песенного конкурса «Евровидение» поп-исполнитель Филипп Киркоров преподнес шоумену Максиму Галкину неожиданный набор подарков.

Видео с дарами Галкин опубликовал у себя в Instagram. В ролике можно увидеть, как Киркоров вынимает из пакета с символикой «Евровидения» фирменный буклет конкурса, футболку с логотипом «Евровидения», диск, шампанское в алюминиевой упаковке, жвачку, салфетки, одноразовые стаканчики и др.

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Не все подписчики Галкина оценили юмор Киркорова. Если одни решили, что так певец отреагировал на недавнюю шутку Галкина о том, что Киркоров якобы является его отцом, то другие отмечают, что Киркоров просто взял бесплатную продукцию с символикой конкурса и привез коллеге.

Галкина и Киркорова действительно объединяет семейная связь: с 1994 по 2005 год Киркоров был женат на звезде эстрады Алле Пугачевой и сейчас сохраняет с ней дружеские отношения. За Максима Галкина Алла Пугачева вышла в 2011 году, супруги воспитывают двоих детей.