Пресс-секретарь Лепса прокомментировала сообщения о сломанных ребрах артиста

Певец Григорий Лепс проходит обследование в Боткинской больнице и собирается домой, сообщает канал «360» со ссылкой на пресс‐секретаря артиста Наталью Мостакову.

«С Григорием Викторовичем все в порядке. Скоро он будет дома», — рассказала Мостакова, не уточнив, что конкретно случилось с певцом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что певец якобы упал и сломал несколько ребер. При каких обстоятельствах это могло случиться, неизвестно.

Ранее сын актера Николая Караченцова Андрей рассказал, что его отец вернулся в Москву из Израиля после курса лучевой терапии и был госпитализирован для дальнейшего обследования.