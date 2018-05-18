Караченцов госпитализирован в России после лечения в Израиле

Сын актера Николая Караченцова Андрей рассказал, что его отец вернулся в Москву из Израиля после курса лучевой терапии.

По словам Андрея Караченцова, его отца сразу отвезли в больницу, чтобы провести обследование после лечения. «Планируется провести химиотерапию после лучевой терапии», — цитирует Караченцова-младшего ТАСС.

После завершения курса лучевой терапии злокачественная опухоль у актера значительно уменьшилась, свидетельствует его сын.

В феврале прошлого года после второй автомобильной аварии, перенесенной Николаем Караченцовым, у него была обнаружена злокачественная опухоль. Семья приняла решение лечить актера в специализированной клинике в Израиле.