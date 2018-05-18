Ариана Гранде впервые прокомментировала теракт в Манчестере

Ариана Гранде впервые прокомментировала теракт, который произошел на ее концерте в Манчестере в прошлом году.

В беседе с журналом TIME Ариана Гранде впервые рассказала, как случившееся повлияло на нее и ее музыку.

По словам певицы, ей бы не хотелось, чтобы фанаты думали, что террористы сильнее их. «Музыка должна быть самым безопасным местом в мире. Поэтому каждый день мне тяжело на сердце. Если бы я могла исправить больше!» — говорит Гранде, признаваясь, что воспоминания о теракте все еще вызывают у нее боль.

Ариана Гранде согласилась поговорить о теракте через месяц после выхода ее сингла No Tears Left To Cry («Слез не осталось» — англ.), ее первой после трагедии песни.

22 мая 2017 года 22 человека было убито и сотни ранены после атаки террориста-смертника, взорвавшего бомбу на «Манчестер Арене», когда поклонники покидали концертную площадку после выступления любимой певицы.