В крымском музее обеспокоены хранением «скифского золота» в подвале

Представителям Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника не известно состояние коллекции скифского золота, находящегося на хранении в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора музея Татьяну Умрихину.

По словам Умрихиной, ранее принадлежавшие музею предметы сейчас хранятся в фондовых подвальных помещениях музея Алларда Пирсона. «Но в каком они состоянии? Золотые изделия еще выдержат, а серебро, бронза, керамика? Это все очень удручает, конечно», — поделилась директор.

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Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник — один из четырех музеев, чьи экспонаты вошли в коллекцию из 2 тыс. артефактов, увезенную в Голландию до присоединения Крыма к России в 2014 году. Кроме него экспонаты представили «Музей Тавриды» в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».

Коллекция отправилась на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. После воссоединения Крыма с Россией российская и украинская стороны не смогли договориться о передаче предметов. Пока «скифское золото» остается в Голландии.

Ранее директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский порекомендовал не употреблять термин «скифское золото» в отношении спорной коллекции.