Генри Кавилл может снова сыграть Супермена в «Человеке из стали 2»

Супергеройский фильм 2013 года «Человек из стали» Зака Снайдера может получить продолжение, сообщает портал ScreenGeek.

Согласно инсайдерской информации, картина о приключениях персонажа комиксов DC Comics Супермена может выйти на экраны уже в 2020 году. Супермен в исполнении Кавилла уже появлялся в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости», однако о новом сольном фильме пока речи не было.

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Сам Генри Кавилл не раз намекал на то, что не против вернуться к «Человеку из стали», а недавно у себя в социальных сетях попросил своих фанатов ожидать радостных новостей.

Если слухи верны, то съемки начнутся в 2019 году, а о выходе фильма станет официально известно на июльском конвенте Comic Con в Сан-Диего.