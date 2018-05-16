Генри Кавилл может снова сыграть Супермена в «Человеке из стали 2»

Кадр из фильма «Человек из стали» Warner Bros. Pictures

Супергеройский фильм 2013 года «Человек из стали» Зака Снайдера может получить продолжение, сообщает портал ScreenGeek.

Согласно инсайдерской информации, картина о приключениях персонажа комиксов DC Comics Супермена может выйти на экраны уже в 2020 году. Супермен в исполнении Кавилла уже появлялся в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости», однако о новом сольном фильме пока речи не было.

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Сам Генри Кавилл не раз намекал на то, что не против вернуться к «Человеку из стали», а недавно у себя в социальных сетях попросил своих фанатов ожидать радостных новостей.

Если слухи верны, то съемки начнутся в 2019 году, а о выходе фильма станет официально известно на июльском конвенте Comic Con в Сан-Диего.