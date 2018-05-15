Собчак представила фильм о своем отце в Каннах

Ксения Собчак во время презентации фильма «Дело Собчака» в павильоне Роскино заявила, что хотела бы в документальной ленте рассказать подлинную историю жизни своего отца, передает РИА «Новости».

Документальный фильм рассказывает о жизни первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Режиссером ленты выступила Вера Кричевская.

Реклама

«В этом фильме я хотела рассказать правдивую историю моего отца. Дело в том, что новое поколение уже не помнит, кто такой Анатолий Собчак. Это или отец Ксении Собчак или человек, который когда-то работал с [президентом России] Путиным. То есть это такая каша в голове, которая не отражает масштабы личности моего отца. Я хотела сохранить память о нем», — сказала Собчак во время презентации.

Она отметила, что создатели фильма пытались сохранить нейтральную точку зрения на исторические события. По словам Собчак, кинолента рассказывает является драмой, которая рассказывает историю «настоящей дружбы и настоящего предательства».

Ранее сообщалось, что Собчак прокомментирует закрытие фестиваля в Каннах.