Сталкер пробрался в дом Рианны и прождал ее 12 часов

Фанат Рианны пробрался в ее дом в Лос-Анджелесе и прождал певицу 12 часов. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, мужчину обнаружила помощница Рианны, которая вызвала полицию. При этом самой певицы в тот день в доме не было.

Как отмечается, 26-летний мужчина оказал сопротивление при аресте и отказался признавать свою вину. Ему предъявили обвинения в преследовании, краже со взломом и вандализме.

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Ранее сообщалось, что фанат певицы Тейлор Свифт пробрался в ее дом во Флориде.

Как отмечалось, после проникновения в дом мужчина принял душ и уснул в пустой кровати.