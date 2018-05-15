Сталкер пробрался в дом Рианны и прождал ее 12 часов
Фанат Рианны пробрался в ее дом в Лос-Анджелесе и прождал певицу 12 часов. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, мужчину обнаружила помощница Рианны, которая вызвала полицию. При этом самой певицы в тот день в доме не было.
Как отмечается, 26-летний мужчина оказал сопротивление при аресте и отказался признавать свою вину. Ему предъявили обвинения в преследовании, краже со взломом и вандализме.
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Ранее сообщалось, что фанат певицы Тейлор Свифт пробрался в ее дом во Флориде.
Как отмечалось, после проникновения в дом мужчина принял душ и уснул в пустой кровати.